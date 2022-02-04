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Певица Надежда Гуськова представила новый альбом

Ольга Маркова

Развлечения
Певица Надежда Гуськова представила новый альбом
Фото: Пресс-служба мероприятия

Двукратная чемпионка России по большому теннису Надежда Гуськова 29 января представила новый музыкальный альбом «Дурдом».

Зрители услышали песни из нового альбома в исполнении певицы, а также увидели выступления Дениса Клявера, Людмилы Соколовой, Меседы, Тани Герман, Константина Костомарова и Ольги Шультайс.

В распоряжении гостей были фотозоны, видеографы, пресс-волл. Каждый мог оставить для виновницы торжества послание, которые к концу вечера были сведены в единую запись и показаны на экране.

На состоявшемся аукционе были представлены несколько виниловых альбомов певицы и ее форма со времен чемпионства. Средства от каждого лота перенаправлялись в благотворительные фонды: фонд Гоши Куценко «Жизнь с ДЦП», фонд «Футболка дарит жизнь», фонд «Звезда на ладошке», а также в приют для собак «Душа Бродяги».

Ранее рок-группа Aerosmith из-за пандемии отменила турне по Европе, в рамках которого музыканты должны были посетить Москву. Изначально посетить города Европы рокеры должны были в 2020 году в честь 50-летия коллектива. В связи с началом пандемии коронавируса визиты перенеслись на 2022 год. В SAV Entertainment отметили, что здоровье фанатов намного важнее проведения концерта. О новой дате пока ничего не известно.

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