«Без альфонсов»: Волочкова опубликовала фото с котом после разрыва с Кузнецовым

Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фотографией со своим котом после разрыва с банщиком Сергеем Кузнецовым. Снимок она опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото артистка в халате позирует перед камерой в своем доме. В руках у нее кот по имени Риччи. Волочкова пожелала фанатам хорошей пятницы, рассказала, как у нее прошел день, и сравнила цвет своих волос с шерстью питомца.

— Мы с Риччи желаем всем хорошей пятницы. Я уже порепетировала перед завтрашним спектаклем в Люблине, успела на массаж и собираюсь на съемку на Первый канал. Моя пятница насыщенная. А у вас? А вам не кажется, что у нас с Риччи цвет волос похож? — написала прима в социальной сети.

Подписчики Волочковой не удержались от комплиментов и высказали мнение, что балерине с домашним питомцем намного лучше, чем с ее бывшим возлюбленным.

«Настя, ну хороша же»; «Настя, выглядите просто супер!»; «Отлично, теперь все у вас без альфонсов», — комментируют поклонники публикацию в Instagram.

На днях Волочкова рассталась со своим возлюбленным Сергеем Кузнецовым. Она написала в соцсети, что ему от нее нужен был только пиар, и назвала его поступок предательством.

Кузнецов же в ответ выдвинул свою версию происходящего. Он сообщил, что балерина якобы совершила поступок, который он не может простить.