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Попова зафиксировала замедление динамики «омикрона» в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова зафиксировала замедление динамики «омикрона» в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Наступление штамма коронавируса «омикрон» отчасти замедлилось в России и ряде стран ЕС. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 4 февраля.

— Динамика развития и, так скажем, наступление штамма «омикрон» несколько замедлилось, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем, — отметила Попова в эфире «России 24».

3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил «ВМ», что в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

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Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.

11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».

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