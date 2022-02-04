«Болеем за вас, ребята!»: Сергей Собянин пожелал удачи сборной России на Олимпийских играх

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал удачи сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Соответствующую публикацию глава города выложил в Instagram.

— Желаю удачи нашей сборной! Болеем за вас, ребята! — написал мэр столицы.

Ранее стало известно, что парад спортсменов, проходивший в рамках открытия Олимпийских игр в Пекине, завершился. Церемония состоялась на стадионе «Птичье гнездо».

В параде атлетов участвовала 91 делегация, сборная России вышла на стадион под 46-м номером. Знаменосцами команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Позже глава Китая Си Цзиньпин объявил открытыми Олимпийские игры в Пекине. Китай во второй раз примет Олимпиаду. До этого страна была хозяйкой летней Олимпиады 2008 года, которая также проходила в Пекине.

4 февраля в Пекине начались 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.