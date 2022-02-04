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Адвокат рассказал, что грозит школьнику, ударившему ножом пьяного отчима

Илья Ашуров

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Адвокат рассказал, что грозит школьнику, ударившему ножом пьяного отчима
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В пятницу, 4 февраля, девятилетний мальчик ударил ножом отчима, пытаясь защитить свою мать. В разговоре с «Вечерней Москвой» адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия заявил, что ребенку не грозит уголовная ответственность за этот поступок.

По словам собеседника «ВМ», деяние ребенка не подпадает под уголовную ответственность, потому что она наступает с 14 лет.

— В таком возрасте ребенок не может быть привлечен к уголовной ответственности. Этот случай скорее приведет к уголовной ответственности со стороны отчима, потому что Следственный комитет инициирует проверку и выяснит, что было ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а то и противоправные действия в отношении матери, — предположил специалист.

При этом он подчеркнул, что следователям еще предстоит выяснить: на самом ли деле мужчину ударил ножом школьник.

— Версия о том, что это сделал ребенок, может быть приоритетной, но не основной. Потому что не исключается такой вариант — в процессе самообороны женщина могла пырнуть ножом своего оппонента. Следователи обязаны проверить и установить факт того, что удар нанес именно ребенок, — отметил Багатурия.

В случае если ранение мужчине все-таки нанесла женщина — это может быть расценено как превышение пределов необходимой самообороны, заключил собеседник «ВМ».

Ребенок защитил мать от отчима

На северо-западе столицы маленький мальчик ударил сожителя своей матери ножом за то, что тот избивал его мать. По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в квартире на улице Твардовского. Между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. В какой-то момент он начал жестоко избивать женщину. На происходящее отреагировал ее малолетний сын. Девятилетний мальчик взял нож и ударил обидчика своей матери в бок.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Там у него диагностировали повреждение почки.

«МК» сообщает, что раненый мужчина — отчим ребенка. В тот день он вернулся домой пьяный и избил свою супругу ногами.

По факту случившегося проводится проверка.

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