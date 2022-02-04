Раскрыта личность гендиректора, задержанного по делу о мошенничестве с Минэнерго

Фото: depositphotos

Силовики задержали гендиректора подведомственной Министерству энергетики РФ «Федеральной энергосервисной компании» (ФГУП ФЭСКО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» в пятницу, 4 февраля.

По данным издания, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан гендиректор ФГУП ФЭСКО Николай Мягков. Его взяли в аэропорту Домодедово после прилета из Перми.

В пресс-службе Минэнерго подтвердили, что задержан один из руководителей ФГУП ФЭСКО. Также в министерстве заявили, что нарушения были выявлены «в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия».

Дело на 25 миллионов рублей

До этого официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители задержали исполняющего обязанности гендиректора предприятия, связанного с Минэнерго, по подозрению в мошенничестве на 25 миллионов рублей.

По ее словам, в 2018–2021 годах обвиняемый представлял в организацию, проводящую оценку стоимости транспортных средств, фиктивные ведомости о необходимости ремонтных работ более 185 автомобилей, находящихся в 24 субъектах РФ.

Топ-менеджер занижал рыночную стоимость имущества на 90 процентов и таким образом не проводил согласования сделок с Минэнерго. При реализации транспорта подозреваемый получал от покупателей деньги, равные фактической стоимости имущества, и часть суммы присваивал себе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.