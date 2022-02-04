Пьяная женщина с итальянскими правами устроила ДТП в Белгороде

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Женщина с признаками опьянения врезалась в конструкции безопасности в Белгороде. Об этом сообщили в региональном МВД в пятницу, 4 февраля.

— Прибывшие на место аварии сотрудники отдельного батальона ДПС установили, что 37-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, совершила наезд на конструкции, обеспечивающие безопасность железнодорожного переезда. При этом сама автомобилистка не пострадала, — говорится в сообщении.

Виновница аварии, как уточняется, имела явные признаки опьянения. Она предоставила сотрудникам ГИБДД итальянские права, но отказалась проходить медосвидетельствование.

При этом женщина агрессивно реагировала на требования полицейских, в том числе используя мат. В результате ее отстранили от управления автомобилем.

Правоохранители составили в отношении нее протоколы по статьям КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», а также «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Из-за оскорблений сотрудников ГИБДД материалы против водителя направят в СК, отмечается на сайте МВД.

Статистика ГИБДД

В Москве на прошлой неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.