«Ваше имя – чертов лузер, фамилия – ублюдок»: Губерниев поссорился с украинским журналистом на Олимпийских играх

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поссорился с украинским журналистом на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщило РИА Новости.

Ссора случилась в кафе для журналистов в подтрибунном помещении стадиона «Птичье гнездо». Губерниев уверен, что конфликт начал не он, а его украинский коллега.

— Я случайно задел перегородку там, в помещении. Вот украинец и начал, абсолютная провокация, — рассказал журналист.

В ходе словесной перепалки комментатор назвал украинского коллегу ублюдком и чертовым лузером.

Видео: РИА Новости

— У тебя очень странное имя, чертов лузер. Простите, ваше имя – чертов лузер, фамилия – ублюдок. Окей, я Дмитрий, всего хорошего, — передает слова Губерниева РИА Новости.

Церемония открытия 24-х зимних Олимпийских игр состоялась в пятницу, 4 февраля, на стадионе «Птичье гнездо». Позже китайский лидер Си Цзиньпин объявил Олимпийские игры открытыми. Китай во второй раз примет Олимпиаду. До этого страна была хозяйкой летних Игр 2008 года, которые также проходили в Пекине.

«Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.