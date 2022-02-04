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Эндоскопический центр откроют в Коммунарке

Георгий Соланович

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Эндоскопический центр откроют в Коммунарке
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Современный эндоскопический центр откроют в столичном поселке Коммунарка. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 4 февраля.

— В ближайшее время откроем еще один современный эндоскопический центр в Коммунарке, — написал глава города на своей странице «ВКонтакте».

Сергей Собянин также напомнил, что в прошлом году подобные центры открыли в Боткинской больнице и ГКБ имени Буянова. Медучреждения внесли большой вклад в исследование опухолей ЖКТ.

В середине января Собянин заявил, что больница в Коммунарке будет современным многопрофильным центром. Он уточнил, что уже почти готовы центр для помощи при родах и детский корпус больницы, которые должны быть достроены в этом году. Там будет создан и центр лучевого лечения. Глава города выразил надежду, что после завершения пандемии коронавируса больница в Коммунарке станет работать по основным профилям.

Ранее в пятницу Собянин осмотрел ковидный стационар Городской клинической больницы имени Филатова и строящегося при медучреждении комплекса скорой помощи.

Глава города отметил, что в новом комплексе специалисты оснастят шесть операционных необходимым оборудованием. При этом здесь создадут условия для своевременной диагностики и понятной навигации.

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