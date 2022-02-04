Москомстройинвест в 2021 году проверил половину столичного рынка долевого строительства

Сотрудники Москомстройинвеста в 2021 году совершили 165 внеплановых проверок застройщиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила председатель комитета Анастасия Пятова.

По ее словам, проверки охватили 13 миллионов квадратных метров рынка долевого строительства. В эту площадь застройщики привлекли порядка одного триллиона рублей дольщиков, что составляет около 50 процентов рынка долевого строительства Москвы.

— Главная тенденция — в большинстве своем столичные застройщики ежегодно улучшают качество работы по соблюдению требований закона о долевом строительстве. Во многом этого удалось добиться благодаря проводимым Москомстройинвестом профилактическим мероприятиям, семинарам, методической работе с застройщиками, — уточнила Пятова.

Улучшению качества работы свидетельствует и снижение количества штрафов в сфере долевого строительства: 1142 в 2021 году против 1684 в 2020-м.

Ранее в Москомстройинвесте заявили, что несколько инвестиционных проектов по возведению коммунальных объектов отменили в центре столицы и Новой Москве. В ведомстве объяснили, что прекращение инвестпроектов одобрила градостроительно-земельная комиссия.