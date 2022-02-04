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В Госдуме призвали заблокировать Telegram-канал с пропагандой педофилии

Иван Юминов

Общество
В Госдуме призвали заблокировать Telegram-канал с пропагандой педофилии
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Василий Пискарев направил обращения в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой заблокировать Telegram-канал с пропагандой педофилии. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты в пятницу, 4 февраля.

— Информацию мы направляем в компетентные органы, и эти каналы блокируются. Авторы думают, что если они не распространяют порнографические материалы, то не нарушают закон, — рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что оправдание педофилии создает угрозу для жизни и здоровья детей. В связи с этим следует проработать вопрос о более серьезной ответственности для тех, кто пропагандирует или оправдывает педофилию, подчеркнул депутат.

Такие люди, по его мнению, представляют опасность, так как от оправдания данного явления они способны перейти к насилию. Комитет по безопасности и противодействию коррупции продолжит работу по выявлению подобных ресурсов для их оперативной блокировки, приводит слова Пискарева сайт Госдумы.

28 января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Согласно документу, пожизненный срок дается всем лицам, совершившим повторное правонарушение в отношении всех лиц, не достигших восемнадцати лет. До введения поправки такая мера действовала только в отношении педофилов, повторно совершивших насилие над детьми, не достигшими 14-летнего возраста.

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