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Reuters: Макрон обсудит с Путиным в Москве будущее безопасности в ЕС

Иван Юминов

В мире
Reuters: Макрон обсудит с Путиным в Москве будущее безопасности в ЕС
Фото: Администрация президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить в Москве с российским лидером Владимиром Путиным будущее безопасности в ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в пятницу, 4 февраля.

Макрон, по данным агентства, постарается извлечь выгоду из прогресса по переговорам в «нормандском формате». Он также собирается обсудить будущее безопасности в ЕС.

Перед визитом в Москву он намерен провести переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, отмечает Reuters.

4 февраля Путин и глава Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, которые вступают в новую эпоху, а также об устойчивом глобальном развитии. Отмечается, что страны намерены работать над недопущением вмешательства других государств в их внутренние дела, отстаивать свой суверенитет, противостоять появлению «цветных революций» и действиям внешних сил по подрыву существующего миропорядка.

АСЕАН при этом должна стать ключевым элементом региональной архитектуры. Лидеры сообщили, что будет увеличена роль ШОС в формировании нового полицентричного миропорядка, основанного на принципах стабильной безопасности.

Путин и Си обсудили и вопрос пандемии коронавируса. Они заявили, что ситуация бросает серьезный вызов реализации повестки ООН по устойчивому развитию до 2030 года.

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