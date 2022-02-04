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Человек пострадал в результате столкновения фуры и легковушки в ТиНАО

Георгий Соланович

Происшествия
Человек пострадал в результате столкновения фуры и легковушки в ТиНАО
Фото: Depositphotos

Грузовая фура столкнулась с легковым автомобилем около поселения Марушкинское в Троицком и Новомосковском административных округах Москве (ТиНАО). Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— ДТП произошло в деревне Крекшино поселения Марушкинское. Грузовик врезался в автомобиль, в результате чего легковушка загорелась. Известно об одном пострадавшем, который на момент аварии находился в легковом автомобиле, — уточнил источник.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

До этого сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автовышкой в Подмосковье, в результате которого один человек погиб и еще двое получили травмы разной степени тяжести.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

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