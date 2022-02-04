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«Пути-дороги разошлись много лет назад»: Ярмольник объяснил нежелание возвращаться в КВН

Георгий Соланович

Общество
«Пути-дороги разошлись много лет назад»: Ярмольник объяснил нежелание возвращаться в КВН
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Телеведущий и актер Леонид Ярмольник не собирается возвращаться в КВН после ухода в 2012 году. Об этом сообщил портал Teleprogramma.pro.

2 февраля телеведущий Александр Масляков объявил, что пропустит первые игры сезона КВН из-за коронавируса.

При этом Масляков добавил, что шоу не может остаться без ведущего, поэтому на игры будут приглашать известных кавээнщиков и «не чужих игре людей». Фанаты передачи поговаривают, что телеведущий ищет не замену себе на время болезни, а полноценного преемника. Есть мнение, что на эту роль отлично подойдет Ярмольник, однако тот сразу дал однозначный отказ.

— Мы давно с Масляковым завязали отношения. Никаких комментариев не даю по этому поводу. Наши пути-дороги разошлись много лет назад по принципиальным соотношениям. Вернуться точно не хотел бы, — передает слова телеведущего Teleprogramma.pro.

9 января ведущий и шоумен Максим Галкин рассказал, почему его больше не зовут в состав жюри КВН. По его словам, все дело в том, что когда-то он поставил одной из команд слишком низкую оценку — тройку.

С тех пор Масляков, как уточнил он, никогда не приглашал его в жюри. При этом ведущий игры устроил ему «нагоняй» в антракте.

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