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Иммунолог рассказал, сколько продлится волна «омикрона»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог рассказал, сколько продлится волна «омикрона»
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что волна штамма коронавируса «омикрон» пройдет в два раза быстрее. Если прошлые варианты коронавирусной инфекции несли за собой четырехмесячные волны, то высокая заболеваемость «омикроном» будет продолжаться в течение двух месяцев.

— Обычно волны коронавируса длятся четыре месяца, но то, что мы видим по странам, которые переживают или уже пережили «омикрон», все сократилось до двух месяцев, — сказал Болибок.

Также специалист добавил, что волна «омикрона» стартовала в России после новогодних праздников. Поэтому в середине марта, возможно, стоит ожидать окончания роста заболеваемости.

— Волна «омикрона» в России должна пройти плавно, без повторных пиков. В Великобритании заболеваемость начала падать, но следом начался второй «омикрон» и все пошло в два пика, такой получился «двугорбый верблюд», — поделился врач в беседе с URA.RU.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наступление штамма коронавируса «омикрон» отчасти замедлилось в России и ряде стран ЕС.

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11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».

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