Представитель ОБСЕ осудила меры России в отношении Deutsche Welle

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру прокомментировала ответные меры Российской Федерации в отношении германской медиакомпании Deutsche Welle. Отмечается, что она предложила российским властям пересмотреть свой подход к этому. Информация об этом была опубликована в пятницу, 4 февраля, на сайте организации.

— Я призываю российские власти пересмотреть свой подход и обеспечить условия, чтобы профессионалы СМИ могли продолжать играть свою важную общественную роль, — заявила Рибейру, передает ТАСС.

Позднее стало известно, что Россия возмутилась комментарием Терезы Рибейру.

— Налицо неприкрытая избирательность в прочтении мандата и демонстрация крайнего непрофессионализма, а также откровенной политической ангажированности в оценке ситуации, — следует из комментария постпредства России.

3 февраля МИД России сообщил, что телерадиокомпания Deutsche Welle перестанет вещать в стране из-за мер против телеканала RT DE в Германии. Так, будет закрыт корреспондентский пункт организации, также будут аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро DW.

Кроме того, компания больше не сможет осуществлять спутниковое и иное вещание на территории страны. При этом «компетентные» органы, как уточнили в ведомстве, рассмотрят вопрос о признании издания СМИ-иноагентом.

4 февраля телекомпания Deutsche Welle закрыла свой офис в Москве. Директор DW Питер Лимбург назвал данные меры чрезмерной реакцией. Он добавил, что компания подаст в суд, чтобы противодействовать новым ограничениям.