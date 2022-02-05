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Вильфанд сообщил, что в России ожидаются дожди и оттепель

Виктория Храменкова

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Вильфанд сообщил, что в России ожидаются дожди и оттепель
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе на территории центральной России ожидается температура на восемь-десять градусов выше нормы. Также синоптик прогнозирует потепление до плюс трех градусов и небольшие осадки, включая дожди.

— Начиная с понедельника и до конца рабочей недели температура будет очень высокая: примерно на восемь градусов, а в отдельные дни на десять градусов выше средних значений. Ночные температуры от плюс одного до минус шести градусов, дневные — около нуля, а в отдельные дни до трех градусов тепла, — сообщил Вильфанд, передает РИА Новости.

Также он подчеркнул, что погода будет «не очень радостной». Это связано с тем, что в течение недели прогнозируются небольшие осадки, а также будет сохраняться облачность. Во вторник и среду ожидается снегопад и мокрый снег.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, что солнечная и морозная погода ожидается в столице в грядущие выходные дни. В субботу погоду будет определять очаг повышенного атмосферного давления. В этот день снегопады преимущественно не прогнозируются. Однако в воскресенье начнет оказывать влияние очередной североатлантический циклон.

Также, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха в столице на второй неделе февраля будет соответствовать показателям весеннего сезона. Комфортные температурные значения, по его словам, сохранятся в городе до 10–11 февраля.

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