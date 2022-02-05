«Одышка и лихорадка»: врач назвал опасные симптомы «омикрона»

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что стойкая лихорадка, пониженное насыщение кислородом и одышка должны насторожить заразившихся штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Он подчеркнул, что при обнаружении этих симптомов человеку следует немедленно обратиться к врачу.

— Вещи, которые требуют безусловного вызова врача, — стойкая лихорадка более трех дней и снижение насыщения кислородом. А если наблюдается одышка — это повод добиваться врача, — сказал врач.

Также специалист объяснил, что по симптомам «омикрон» существенно отличается от других вариантов COVID-19. Это связано с тем, что он появился в вакцинированной человеческой среде, и чаще всего этим штаммом заражаются вакцинированные, либо переболевшие раннее.

— «Омикрон» протекает в массе легче именно потому, что он «сел» уже на более-менее защищенную популяцию. У невакцинированных он протекает как уханьский штамм — с температурой и одышкой, — рассказал Поздняков в беседе с Lenta.ru.

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4 февраля главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что у пациентов при заражении штаммом «омикрон» стали появляться ярко выраженные симптомы, которых не было ранее. Симптомы заражения новым штаммом: резкая головная боль, выраженная заложенность носоглотки и, как отмечают пациенты, просто раздирающая боль в горле.