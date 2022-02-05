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Госдеп осудил решение о закрытие офиса Deutsche Welle в Москве

Виктория Храменкова

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Госдеп осудил решение о закрытие офиса Deutsche Welle в Москве
Фото: state.gov

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки осудил решение российских властей о закрытии офиса немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве. Отмечается, что решение России было связано с запретом на вещание RT DE. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

— США осуждают решение правительства России закрыть московское бюро Deutsche Welle, — сообщил Прайс в своем Twitter.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне поддерживают позицию Берлина и телеканала.

3 февраля МИД России сообщил, что телерадиокомпания Deutsche Welle перестанет вещать в стране из-за мер против телеканала RT DE в Германии. Так, будет закрыт корреспондентский пункт организации, также будут аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро DW.

Кроме того, компания больше не сможет осуществлять спутниковое и иное вещание на территории страны. При этом «компетентные» органы, как уточнили в ведомстве, рассмотрят вопрос о признании издания СМИ-иноагентом. Наконец, будет запущен процесс формирования списка официальных лиц из Германии, причастных к ограничению вещания RT DE, которым запретят въезд в Россию.

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