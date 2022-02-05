Тайвань осудил заявление КНР и РФ о непризнании независимости острова

Фото: Минобороны РФ

Тайвань выражает протест и осуждает заявление Китая и России, где Москва не признает независимость острова. Об этом в субботу, 5 февраля, говорится в заявлении на сайте МИД Тайваня.

— В ответ на совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, опубликованное Китаем и Россией вечером 4-го числа, когда Россия подтвердила, что соблюдает принцип «одного Китая» и признает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая, министерство иностранных дел выражает свой решительный протест, а также резко осуждает ложные формулировки, ущемляющие суверенитет Китайской Республики (Тайвань), — говорится на сайте ведомства.

Там также отметили, что правительства КНР и Тайваня не подчиняются друг другу и никогда Китай не управлял Тайванем. Он не имеет права на международной арене говорить от имени Тайваня под ложными высказываниями об «одном Китае».

В январе посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган заявил, что поддержка США администрации Тайваня в ее стремлении к независимости может перерасти в вооруженный конфликт с КНР.

В ноябре президент США Джо Байден сообщил, что американская сторона придерживается принципа «одного Китая». Президент заявил, что в Вашингтоне не поддерживают независимость Тайваня. Кроме того, он отметил, что США не намерены вступать в конфликт с КНР и создавать против нее блок.