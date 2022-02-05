Усадебный дом в Тверском районе столицы отреставрируют

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большой Каретный переулок, 4с4 Карта всех событий

Усадебный дом в Большом Каретном переулке Москвы ожидает реставрация. Мосгорнаследие уже выдало задание на разработку документации для проекта. Об этом в субботу, 5 февраля, заявил руководитель ведомства Алексей Емельянов.

— Усадебный дом в Тверском районе действительно нуждается в проведении работ по сохранению. Для этого необходимо разработать детальный проект, в котором будут расписаны все необходимые архитектурные и конструктивные решения. Памятник представляет собой кирпичное здание с убранством фасадов в стиле ампир. Его украшают ленточный фриз, пилястры дорического ордена и другие элементы, — рассказал он.

Усадебный главный дом считается объектом культурного наследия федерального значения. Для составления документации будут проведены масштабные работы, чтобы сохранить исторический облик здания. После составления документов проект будет направлен на согласование в Мосгорнаследие, а затем начнутся непосредственно работы по реставрации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что специалисты отремонтируют историческое здание 1913 года постройки на улице Олений Вал в столице. Соответствующий проект уже одобрили в Мосгосэкспертизе. После окончания реставрации в здании откроется детский молодежный центр «Сокольники».