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Космические войска РФ провели успешный пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

Михаил Алимов

Общество
Космические войска РФ провели успешный пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Фото: Роскосмос

С космодрома Плесецк космическими войсками ВКС РФ был проведен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Об этом в субботу, 5 февраля, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

— В субботу, 5 февраля, в 10:00 по московскому времени с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, — передает сообщение РИА Новости.

Отмечается, что все предстартовые процедуры прошли в штатном режиме. Полет ракеты-носителя контролировался с земли.

В декабре Космические войска России провели третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» и макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк. В этом же месяце в Роскосмосе сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Проект реализуется компаний Bharti Global и правительством Великобритании.

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