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Психиатр объяснил, как отличить нервный срыв от истерики

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психиатр объяснил, как отличить нервный срыв от истерики
Фото: pexels.com

Нервный срыв — состояние, при котором у человека на протяжении долгого периода возникают серьезные переживания. Такие заболевания требуют обращения к специалисту, так как могут стать причиной более серьезных проблем. Эмоциональные реакции, проходящие в течение нескольких минут, являются просто особенностью личности. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-психиатр Артем Гилев.

— Нервный срыв и истерика — не совсем медицинские термины и их не совсем правильно так приравнивать. Под нервным срывом могут понимать совершенно разные вещи. Обычно это переживание после каких-либо стрессовых ситуаций, когда у человека развиваются тревожные, депрессивные расстройства, посттравматические стрессовые расстройства. Истерика — это обычно какие-то яркие эмоциональные переживания на фоне конфликтов, сопровождающиеся выплеском эмоций, — рассказал психиатр.

Эксперт отметил, что главное отличие истерики — ее кратковременность. Такое состояние длится всего несколько секунд или минут и проходит само собой. Подобные эмоциональные реакции обычно не выходят за рамки приличий и свидетельствуют о складе личности человека.

В случае с нервным срывом речь идет о гораздо более длительных сроках, подчеркнул Гилев. В такой ситуации обязательно нужно обращаться к специалисту.

— Посттравматические стрессовые расстройства (тревожные и депрессивные) тянутся месяцами и даже годами. Тут уже нужно лечение у психотерапевта или даже у психиатра. После каких-либо тяжелых стрессовых расстройств иногда даже стартуют более тяжелые заболевания: например, шизофрения. Иногда это просто совпадает, а иногда ситуация служит толчком к старту заболевания, которое где-то уже было, но пока не «вылезало». В основном это, конечно, касается не шизофрении, а посттравматических стрессовых расстройств, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что если человек наблюдает у себя подобное состояние, то ему нужно обратиться к психиатру или психотерапевту. В зависимости от симптомов в некоторых ситуациях можно обойтись только психотерапией. В других случаях понадобятся лекарственное лечение и психотерапия. Иногда — в большей степени лекарственное лечение, отметил специалист.

По словам собеседника «ВМ», в такой ситуации можно также обратиться к психологу. Минус в данном случае заключается в невозможности установления диагноза.

— По идее, психотерапией занимаются и психологи, ее сейчас убрали из медицинских специальностей. Если это психолог не после годичных курсов, а нормальный специалист, то он тоже определит, но не сможет установить диагноз. Может только разграничить: нужно идти к психологу или обратиться к врачу. Если это психотерапевт с образованием психиатра, то он может установить диагноз, — заключил специалист.

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