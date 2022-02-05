Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин поздравил с 60-летием актера Виктора Ракова

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин поздравил с 60-летием актера Виктора Ракова
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 60-летием народного артиста России Виктора Ракова. По словам главы города, он выдающийся актер с большим талантом.

— Актер большого таланта, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Ваши блистательные работы на сцене театра «Ленком» дарят зрителям радость встречи с искусством самой высокой пробы и являются гордостью российского театра. Образы, созданные Вами на экране, украшают десятки популярных фильмов, — говорится в поздравительной телеграмме на сайте мэра Москвы.

Виктор Раков родился в 1962 году в столице. В 1984 окончил ГИТИС под началом Владимира Андреева. С этого же времени выступает на сцене Театра имени Ленинского комсомола, сейчас известного как «Ленком». Известен своими ролями в таких спектаклях, как «Мудрец», «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

Снимался во множестве фильмов. Среди них «Убить дракона», «Мать», «Мастер и Маргарита», «Любить по-русски» и т. д. Дебютировал в кино в 1983 году ролью Гаврилы в фильме «Клятвенная запись».

24 января мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 80-летием народную артистку РСФСР Людмилу Савельеву. Людмила Савельева дебютировала в кино в 1964 году в фильме-балете «Спящая красавица», а всемирную известность ей принесла роль Наташи Ростовой в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир» 1965 года.

Читайте также:
Сергей Собянин поздравление Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте