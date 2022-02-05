Сергей Собянин поздравил с 60-летием актера Виктора Ракова

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 60-летием народного артиста России Виктора Ракова. По словам главы города, он выдающийся актер с большим талантом.

— Актер большого таланта, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Ваши блистательные работы на сцене театра «Ленком» дарят зрителям радость встречи с искусством самой высокой пробы и являются гордостью российского театра. Образы, созданные Вами на экране, украшают десятки популярных фильмов, — говорится в поздравительной телеграмме на сайте мэра Москвы.

Виктор Раков родился в 1962 году в столице. В 1984 окончил ГИТИС под началом Владимира Андреева. С этого же времени выступает на сцене Театра имени Ленинского комсомола, сейчас известного как «Ленком». Известен своими ролями в таких спектаклях, как «Мудрец», «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

Снимался во множестве фильмов. Среди них «Убить дракона», «Мать», «Мастер и Маргарита», «Любить по-русски» и т. д. Дебютировал в кино в 1983 году ролью Гаврилы в фильме «Клятвенная запись».

24 января мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 80-летием народную артистку РСФСР Людмилу Савельеву. Людмила Савельева дебютировала в кино в 1964 году в фильме-балете «Спящая красавица», а всемирную известность ей принесла роль Наташи Ростовой в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир» 1965 года.