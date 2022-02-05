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В жилых домах на северо-востоке Москвы в 2022 году заменят 150 лифтов

Михаил Алимов

Город
В жилых домах на северо-востоке Москвы в 2022 году заменят 150 лифтов
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

В 2022 году в СВАО Москвы в рамках программы капитального ремонта планируют заменить 150 лифтов. Больше всего новых подъемников установят в районах Лосиноостровский, Бутырский и Северное Медведково.

Сразу 10 лифтов в одном здании будут менять целых три раза — в девятиэтажном панельном доме 63 в Анадырском проезде (Лосиноостровский район), который построен в 1970 году, в 14-этажном панельном доме 3, корпусе 4 на Широкой улице (Северное Медведково), построенном в 1997 году, и 14-этажном панельном доме 16 на улице Милашенкова (Бутырский район) 1996 года постройки.

Как сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков, всего в городе за 2022 год планируют заменить свыше 2,2 тысячи лифтов. Их меняют в год окончания 25-летнего срока службы, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что специалисты планируют заменить 315 лифтов в жилых домах на юго-западе столицы. Соответствующие работы проведут в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Уточняется, что Юго-Западный административный округ (ЮЗАО) стал третьим в Москве по количеству подлежащих замене подъемников.

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