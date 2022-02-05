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Американские солдаты прибыли в Польшу для усиления сил НАТО в регионе

Михаил Алимов

В мире
Американские солдаты прибыли в Польшу для усиления сил НАТО в регионе
Фото: US Air Force

Военные США начали прибывать в Польшу для усиления сил НАТО в Восточной Европе. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает агентство PAP.

— В аэропорту Ясенка под Жешувом в субботу приземлился самолет с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые будут дислоцироваться в Польше, — говорится в сообщении агентства.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что Вашингтон перебросит свои войска в Восточную Европу и страны НАТО. Американский лидер сказал, что данный шаг будет сделан «в ближайшем будущем».

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.

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