СМИ: Байден сообщил, что США в ближайшее время перебросят войска в Европу

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что Вашингтон перебросит свои войска в Восточную Европу и страны НАТО. Об этом он заявил в пятницу, 28 января, журналистам, сообщает агентство Reuters.

Американский лидер сказал, что данный шаг будет сделан «в ближайшем будущем». Подробности пока не приводятся, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Переговоры состоялись в рамках регулярного взаимодействия между двумя странами.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.