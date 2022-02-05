«Тоннельный синдром»: автоэксперт назвал три главных совета для водителей-новичков

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Неопытные водители часто попадают в ДТП. В пятницу, 4 февраля, стало известно о предложении, согласно которому нужно лишать водительских прав автовладельцев-новичков за попадание минимум в три аварии. По мнению автоэксперта Дмитрия Славнова, эта идея бессмысленна. В беседе с «Вечерней Москвой» он напомнил новоиспеченным водителям о важных правилах езды за рулем.

По мнению автоюриста, самый опасный период вождения автомобиля — первые полтора-три года после получения водительских прав. В это время нужно соблюдать особую бдительной на дорогах. Идеально, если водителю-новичку как можно чаще удается быть за рулем в присутствии опытного автолюбителя, отметил он.

— Самое опасное — это первые полтора-три года. Тогда у некоторых автовладельцев начинаются «гонки» и другие странные действия за рулем. Нужно помнить, что машина — это повышенный источник опасности. Первые несколько лет я советую ездить как можно осторожнее. По возможности нужно делать это с кем-то опытным, чтобы какой-то наставник был рядом с вами, — посоветовал Славнов.

Также необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Автоэксперт подчеркнул, что следование этому правилу — самый важный элемент в управлении автомобилем.

— Второе — соблюдайте скоростной режим и дистанцию больше, чем другие водители. Если опытный автомобилист быстро отреагирует на ситуацию и остановится, то у новичка наступит так называемый тоннельный синдром. Это состояние, когда водитель смотрит в точку и в нее летит, — пояснил специалист.

Третья рекомендация — забыть про «гонки» на дорогах и попытаться избавиться от эйфории.

— Нужно отбросить все понты, убрать их в долгий ящик. Они до хорошего не доведут. Эйфория от того, что теперь у вас есть права, не должна вам мешать, — заключил Славнов.