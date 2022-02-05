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КХЛ не станет проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Спорт
КХЛ не станет проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата
Фото: @khl / Официальный аккаунт КХЛ в Twitter

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) решила не проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Об этом сообщается на сайте лиги в субботу, 5 февраля.

Прошедшие в плей-офф команды предложили определить по проценту побед, так как они провели разное количество матчей.

— Чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, лига вынесет на утверждение правления и совета директоров и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата, утвердив новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне, — приводятся в сообщении слова президента КХЛ Алексея Морозова.

Планируется, что розыгрыш Кубка Гагарина начнется 1 марта.

По словам Морозова, часть претендующих на место в плей-офф команд не смогут попасть в кубковую восьмерку в своих конференциях. Однако это решение президент лиги назвал единственным оптимальным в сложившихся обстоятельствах.

До этого сообщалось, что женская сборная России в своем первом матче на Олимпиаде в Пекине переиграла команду Швейцарии со счетом 5:2.

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