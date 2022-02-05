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«Просто очередной»: Волочкова поделилась подробностями своего неудачного романа

Анастасия Колоскова

Общество
«Просто очередной»: Волочкова поделилась подробностями своего неудачного романа
Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что решила завести отношения с банщиком Сергеем Кузнецовым, чтобы встретить вместе Новый год, и не рассчитывала на длительность этого романа.

— А что с Сережей? Ничего. Это изначально был обыкновенный курортный роман. Я с ним познакомилась специально, чтобы с кем-то провести Новый год и совершить романтическое путешествие. Мужчина успел вкусить все плоды пиара, а я знала изначально, что это «просто очередной» короткий роман. На этом все, — рассказала она подписчикам во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

По словам Волочковой, начиная отношения, она никогда не задумывается об их длительности. Балерина назвала себя «наградой» для любого мужчины и женщиной, «от которой не уходят, а к которой возвращаются».

На днях Волочкова рассталась со своим возлюбленным Сергеем Кузнецовым. Она написала в соцсети, что ему от нее нужен был только пиар, и назвала его поступок предательством.

Кузнецов же в ответ выдвинул свою версию происходящего. Он сообщил, что балерина якобы совершила поступок, который он не может простить.

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