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Кабмин ФРГ опроверг недопуск Deutsche Welle к сопровождению Шольца в Москву

Анастасия Колоскова

В мире
Кабмин ФРГ опроверг недопуск Deutsche Welle к сопровождению Шольца в Москву
Фото: Pixabay

Представителей медиакомпании Deutsche Welle пригласили сопровождать канцлера Германии Олафа Шольца, который планирует посетить Москву 15 февраля. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

— Во избежание недоразумений: Deutsche Welle приглашена в поездку Федерального канцлера в Москву, — написал представитель германского правительства на своей странице в социальной сети Twitter.

До этого газета Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительственное управление прессы и информации отказало представителям Deutsche Welle в сопровождении Шольца во время его визита в российскую столицу.

3 февраля МИД России сообщил, что телерадиокомпания Deutsche Welle перестанет вещать в стране из-за мер против телеканала RT DE в Германии. Так, будет закрыт корреспондентский пункт организации, также будут аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро DW.

В этот же день стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц совершит 15 февраля инаугурационный визит в Россию.

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