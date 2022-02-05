Движение по МКАД в сторону Сколковского шоссе затруднено из-за ДТП

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Столкновение транспортного средства со стоящим автомобилем произошло на 54-м километре МКАД. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточнятся, что ДТП случилось на внешней стороне магистрали, после развязки с Можайским шоссе. На место аварии прибыли городские оперативные службы.

— Занято три полосы движения из пяти в сторону Сколковского шоссе, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого дептранс сообщил подробности инцидента с застрявшим на трамвайных путях в Москве автомобилем. В ведомстве отметили, что у водителя автомобиля марки «Мерседес», который в субботу, 5 февраля, выехал на трамвайные пути на Симферопольском бульваре и застрял, были признаки алкогольного опьянения. Кроме того, автомобилист чуть больше чем за год получил 34 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Все обстоятельства инцидента на Симферопольском бульваре устанавливают сотрудники ГИБДД. Нарушителю грозит ответственность, предусмотренная законодательством.