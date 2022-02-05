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Посол Антонов заявил, что США угрожали арестами российским дипломатам

Анастасия Колоскова

Политика
Посол Антонов заявил, что США угрожали арестами российским дипломатам
Фото: Пресс-служба Госдумы

Соединенные Штаты грозились арестовать российских дипломатов, если те не покинут страну в предписанный срок. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в субботу, 5 февраля.

Он отметил, что продолжаются гонения отечественных дипломатов. По словам Антонова, США выдворили с территории своего государства 27 российских сотрудников.

— Было сказано — вам рекомендовано, предписано покинуть США. И на наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, было сказано: мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение. Разве это не высылка наших дипломатов? — заявил посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Накануне Антонов высказал мнение, что утверждения Вашингтона о том, что Россия якобы готовит «операцию под чужим флагом» на территории Украины, не соответствуют действительности. По его словам, они являются частью информационной борьбы против России. Посол убежден, что для увеличения убедительности США начали говорить о том, что у них есть доступ к «утечке» разведданных с «кощунственными и голословными обвинениями».

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