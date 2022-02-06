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Астролог рассказал, мужчины с какими именами часто умирают молодыми

Юлия Курганова

Общество
Астролог рассказал, мужчины с какими именами часто умирают молодыми
Фото: Pexels

Имя — это уникальный код, который хранит информацию о характере человека и его будущем. Мужчины чаще попадают в опасные ситуации и остаются буквально на волоске от смерти. Но есть и те, которые из-за отсутствия страха, рано умирают. Обладатели каких имен чаще всего попадают в данную категорию, рассказал астролог Артемий Никара.

Он назвал пять мужских имен, носители которых часто погибают молодыми.

Анатолий. У них часто возникают проблемы с алкоголем. Из-за пагубного пристрастия, чаще всего теряют близких и становятся совершенно одинокими, — сообщил он.

Также Сергеи подвержены негативному влиянию имени. Они чаще остальных решаются на сомнительные заработки. Им присущ импульсивный темперамент и конфликтность в общении с людьми.

Роман. Главная проблема Ромы: хочу «то» — не знаю «что». В результате постоянного метания от одной деятельности к другой — им это не приносит никакого счастья, — рассказал Никара.

Обладатели имени Алексей рождаются совершенно несамостоятельными и несут этот крест в течение всей жизни. Они считают, что все люди им что-то должны, поэтому Алексеи часто становятся заложниками своих чувств. Горе они топят в спиртном и увлечении запрещенными веществами.

По словам эксперта, Андреи — частые гости психологических и наркологических клиник. Они не могут выбрать для себя, чем им заниматься по жизни. Часто обладатели этого имени становятся маньяками или убийцами, передает Пятый канал.

Названы мужские имена, обладатели которых склонны к алкоголизму. Имя человека определяет его характер и судьбу, поэтому выбирать его нужно осторожно. Обладатели некоторых мужских имен чаще склонны к пагубным пристрастиям. Таролог и парапсихолог Галина Янко рассказала «Вечерней Москве», мужчины с какими именами склонны к алкогольной зависимости.

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