Синоптики сообщили о погоде в Москве 6 февраля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В воскресенье, 6 февраля, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус семь–пять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 1–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что для вполне здоровых людей такая погода вполне благоприятна и не должна вызывать заметных метеопатических реакций. Лучше всего этот день провести на свежем воздухе. Можно заняться посильными физическими упражнениями, скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой или просто прогуляться вдали от шумных магистралей.

Если функциональные резервы организма истощены в результате заболеваний, хронической усталости, влияния длительных стрессовых нагрузок, то возрастает и зависимость от погоды. В этом случае даже небольшие перепады метеорологических параметров могут стать причиной ухудшения самочувствия и развития метеообусловленных обострений. Зимой это случается гораздо чаще, что следует помнить метеозависимым людям с проблемами суставов, сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, психо-эмоциональными и вегетативными расстройствами.

Москвичам пообещали мартовскую погоду на следующей неделе. В Москве и Подмосковье ожидается до пяти градусов тепла, что соответствует погоде, характерной для середины марта. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.