Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нарколог предложил наносить предупреждающие надписи на упаковки успокоительных средств

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Нарколог предложил наносить предупреждающие надписи на упаковки успокоительных средств
Фото: pixabay.com

На упаковках седативных препаратов, которые содержат психотропные элементы, необходимо указывать предупреждение о возможных рисках для водителей. Соответствующее предложение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун.

Так он прокомментировал случай с россиянином, которого лишили прав из-за обнаруженных в его крови наркотиков после приема корвалола. Он подал иск в Верховный суд, что оспорить решение ГИБДД, но суд иск отклонил.

По словам Александра Ковтуна, некоторые безобидные, на первый взгляд, лекарства при передозировке могут вызвать состояние алкогольного опьянения.

— Многие препараты, например, корвалол или антидепрессанты, влияют на реакцию водителя во время опасной ситуации на дороге. В результате чего внимательность снижается и риск попасть в аварию увеличивается, — говорит врач.

Ковтун отметил, что, несмотря на это, на упаковках лекарственных средств не написано, что прием чреват серьезными последствиями:

— Никто не пишет на таблетках, что прием приводит к лишению водительских прав из-за содержания в них наркотических средств. А состав лекарств далеко не все читают. Наверное, нужно отдельно писать на упаковке таблеток о возможном риске быть лишенным прав, чтобы водители не применяли эти средства перед тем, как сесть за руль.

Читайте также:
Водители Законы таблетки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте