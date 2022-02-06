Нарколог предложил наносить предупреждающие надписи на упаковки успокоительных средств

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На упаковках седативных препаратов, которые содержат психотропные элементы, необходимо указывать предупреждение о возможных рисках для водителей. Соответствующее предложение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун.

Так он прокомментировал случай с россиянином, которого лишили прав из-за обнаруженных в его крови наркотиков после приема корвалола. Он подал иск в Верховный суд, что оспорить решение ГИБДД, но суд иск отклонил.

По словам Александра Ковтуна, некоторые безобидные, на первый взгляд, лекарства при передозировке могут вызвать состояние алкогольного опьянения.

— Многие препараты, например, корвалол или антидепрессанты, влияют на реакцию водителя во время опасной ситуации на дороге. В результате чего внимательность снижается и риск попасть в аварию увеличивается, — говорит врач.

Ковтун отметил, что, несмотря на это, на упаковках лекарственных средств не написано, что прием чреват серьезными последствиями:

— Никто не пишет на таблетках, что прием приводит к лишению водительских прав из-за содержания в них наркотических средств. А состав лекарств далеко не все читают. Наверное, нужно отдельно писать на упаковке таблеток о возможном риске быть лишенным прав, чтобы водители не применяли эти средства перед тем, как сесть за руль.