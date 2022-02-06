СМИ: Россия стянула к украинским границам 70 процентов «сил вторжения»

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Россия стянула к границам Украины 70 процентов собственных «сил вторжения». Об этом в воскресенье, 6 февраля, говорится в материале The Washington Post.

Газета ссылается на многочисленные источники в американской разведке и правительственных кругах. Отмечается, что Россия якобы передислоцировала к границе 83 батальонные тактические группы. Причем в каждой из них состоит примерно 750 военных. Еще 14 таких групп еще не прибыли, но находятся в пути. Парой недель ранее в том районе было сконцентрировано 60 групп.

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Также в статье говорится, что если Россия нападет на Украину, то Киев может пасть «в течение нескольких дней». Также из-за этого конфликта в Европу хлынут миллионы беженцев, считают американские чиновники.