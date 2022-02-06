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Дом 1896 года постройки отремонтируют в центре Москвы

Михаил Алимов

Город
Дом 1896 года постройки отремонтируют в центре Москвы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Лялин переулок, 9с1 Карта всех событий

В столице отремонтируют дом 1896 года постройки. Он находится по адресу Лялин переулок, дом 9, строение 1. Все работы пройдут в рамках программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

— В подъездах отремонтируют ступени лестничных маршей и покроют их защитным полиуретановым покрытием, на первом этаже и в тамбурах выполнят облицовку стен керамогранитной плиткой. Помимо этого, запланированы обновление стен лестничных клеток, расчистка и окраска потолков, ремонт ограждения лестничных маршей и замена деревянных поручней, а также установка новых почтовых ящиков, — рассказала она.

Кроме того, будут заменены входные и тамбурные двери, а также подоконные доски. Обновление ожидает цоколь, фасады, крышу, подвал, чердак и помещения жилой части здания. Также специалисты заменят все инженерные коммуникации, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого специалисты приступили к ремонту коллектора и диспетчерского пункта «Академика Сахарова» в центре Москвы. Комплекс обеспечивает Красносельский район водой, теплом, электричеством и связью. Всего здесь проживают более 48 тысяч москвичей.

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