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Врач назвал ослабляющие иммунитет при коронавирусе продукты

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Еда
Общество
Врач назвал ослабляющие иммунитет при коронавирусе продукты
Фото: pexels.com / ready made

Во время заболевания COVID-19 вредно есть фастфуд, сладости и прочие продукты, содержащие сахар. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач Сергей Чудаков.

— Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а, наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты), — рассказал он РИА Новости.

Вместо такой еды эксперт советует есть антивоспалительные продукты. В том числе кисло-сладкие фрукты, овощи, зелень и ягоды. Самочувствие человека во многом зависит именно от питания, поэтому необходимо следить за ним. В особенности не допускать превышения уровня сахара в крови, уверен Чудаков.

До этого замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что характер эпидемии «омикрона» похож на сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Эксперт пояснил, что подобная схожесть позволяет отказаться от такой меры, как изоляция, так как она нецелесообразна на фоне огромного количества выявляемых случаев заболевания, в том числе бессимптомных.

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