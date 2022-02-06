На Курильских островах начал извергаться вулкан Эбеко

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Вулкан Эбеко начал неожиданно извергаться на Курильских островах. Видео с природным явлением появилось в Telegram-канале Mash.

Местные жители радуются стихии и призывают туристов посмотреть на такую красоту.

— Да ладно! Эбеко, вулкан! Сегодня, 6 февраля. Он опять извергается. Вот это да! В общем, ребята, кто боялся пропустить извержение летом, приезжайте, он продолжает извергаться. Красавчик! — восхитилась очевидица события.

Видео: Telegram-канал Mash

В 2020-м из вулкана Эбеко произошел выброс пепла. Столб пепла достиг трех с половиной километров в высоту. При этом шлейф распространился на три километра, однако пеплопада в Северо-Курильске не произошло.

Вулкан Эбеко расположен на севере Парамушира — одного из островов Курильской гряды. Вулкан высотой свыше километра проснулся еще в 2016 году.