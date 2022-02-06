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СМИ: НАТО может построить газопровод от Испании до Германии

Михаил Алимов

В мире
СМИ: НАТО может построить газопровод от Испании до Германии
Фото: unsplash

Страны НАТО рассматривают возможность постройки газопровода от Испании до Франции и Германии, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от России. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщает газета La Vanguardia.

Страны изучают возможность, ранее отброшенную испанскими и французскими регуляторами из-за нерентабельности. Европа собиралась переходить на возобновляемые источники энергии и не планировала развивать газоснабжение.

— Новое транспиренейское соединение для отправки в центр Европы алжирского газа и сжиженного газа, который смогли бы хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенные в Испании и Португалии, — утверждает издание со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Германия также проявляет большое внимание к данному вопросу, так как считает зависимость от российского газа «одной из геостратегических слабостей ЕС». Давление Вашингтона на ФРГ с целью отказа от «Северного потока — 2» малоэффективно, пока нет альтернативного газопровода с мощностью более 55 миллиардов кубометров в год.

До этого посол Германии в Польше Арндт Фрайтаг заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не запустят в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Он имеет особое значение для Польши и других стран. Поэтому в случае российского «вторжения» на Украину газ по нему идти не будет.

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