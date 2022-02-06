Эксперт Роспотребнадзора заявила о тенденции к стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ

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В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 6 февраля, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

— Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации, — рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Наталья Пшеничная уточнила, что коллективный иммунитет в России находится уже на приличном уровне, так как множество граждан переболело новым штаммом коронавируса «омикрон».

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До этого замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что характер эпидемии «омикрона» похож на сезонный подъем ОРВИ и гриппа. По его словам, это позволяет не принимать таких мер, как изоляция. Тем более что она не принесет пользы на фоне большого числа выявляемых случаев.