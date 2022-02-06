Названы самые удачливые знаки зодиака

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Астрологи уверены, что дата рождения человека может повлиять на его удачливость в жизни. По словам специалистов по звездному небу, среди зодиакального круга есть три знака, которым фортуна сопутствует чаще всего.

На первом месте по удачливости уверенно расположились Львы. Представители этого знака лидеры по натуре и любят, когда все внимание обращено на них. Этот знак четко знает, каких целей хочет достичь, и умеет притягивать успех в свои руки.

Второе место в этом топе занимают Козероги. Они привыкли добиваться успеха упорным трудом, однако судьба не скупится на подарки и щедро вознаграждает Козерогов за их работу. Чаще всего удача настигает этот знак во второй половине жизни.

Не менее успешными и везучими можно назвать Водолеев. Представители этого знака отличаются нестандартным мышлением, смелостью и упорством. Водолеи любят перемены и постоянно ищут приключений. Жизнь часто бывает к ним благосклонна и дает множество возможностей проявить себя, передает портал Rsute.

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