Александр Лукашенко пригрозил Украине в случае войны с Донбассом

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Белоруссия поддержит российский военный ответ Украине, если та начнет войну против Донбасса. Об этом в воскресенье, 6 февраля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, в случае применения со стороны Украины силы против Донбасса белорусская армия поведет себя точно так же, как и российская. Об этом Лукашенко рассказал в интервью Владимиру Соловьеву.

На уточняющий вопрос, будет ли это совместным ответом Белоруссии и России, он ответил утвердительно. Лукашенко также подчеркнул, что это американская сторона подталкивает Киев к войне. Президент Белоруссии поддержал поведение Путина в этом вопросе.

— Я это поддерживаю. Мы нарисовали «красные линии». Наступил на «красную линию» — получай, — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что это будет не только ракетный удар по территории Украины, но и «все, что только есть». Однако, отметил он, в случае столкновения с Украиной большой войны в Европе все равно не будет.

— Поэтому они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего, с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте, — рассказал он.

Президент добавил, что он не считает возможной войну с Украиной. По его словам, Украина вряд ли решится на войну с Россией и Белоруссией.

— Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать, — заявил он в эфире «Соловьев Live».

Накануне глава Белоруссии заявил, что Киев не станет воевать с Минском, в противном случае война закончится в течение считаных дней. Тогда же Лукашенко отметил, что воевать с белорусами будет «некому».

28 января белорусский лидер сообщил, что Минск всегда будет строить братские отношения с Россией. Также он добавил, что Москва является партнером номер один для Белоруссии, ведь она подставила плечо в условиях западных санкций.