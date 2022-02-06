«Это позор»: Навка жестко высказалась об украинских спортсменах на Олимпиаде

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка жестко отреагировала на реакцию украинских спортсменов после проката Камилы Валиевой в командном турнире на текущей Олимпиаде в Пекине.

Чемпионку возмутил поступок спортсменов из Украины, когда они не присоединились к всеобщим аплодисментам после проката Валиевой.

— Это позор. Стыдно. Спортсмены должны поддерживать друг друга. Во время Олимпийских игр всегда во всем мире останавливались неурядицы. Тем более, они молодые ребята. Зачем это делать? Это очень некрасиво. Стыдно за них, — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

Отрицательно высказался о таком поведении украинских спортсменов и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. По его словам, украинцы политизируют спорт и не уважают соперников из России.

Накануне фигуристка Камила Валиева из России стала первой в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Командные соревнования фигуристов начались в пятницу, 4 февраля. Короткая программа в женском одиночном катании стала первой дисциплиной.

15-летняя россиянка за прокат короткой программы получила от судей 90,18 балла. Второй стала японская фигуристка Вакаба Хигути, набрав 74,73 балла, третье место досталось канадской спортсменке Мадлен Скизас — 69,60 балла. Российская сборная вышла в лидеры командного турнира после первых программ во всех дисциплинах с 36 очками.