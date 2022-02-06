Водитель выехал на тротуар на Каланчевской улице

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Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица, 20 Карта всех событий

На Каланчевской улице в районе дома № 20 водитель выехал на тротуар. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что водитель не справился с управлением.

— На месте работают оперативные службы. Детали уточняются, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого в ведомстве сообщили, что трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы. Так, трамваи под номерами 1 и 16 временно двигались по измененному маршруту — вместо остановки «Чертаново Южное» ходили до метро «Чертановская». По маршруту трамваев запустили автобусы.

Позже стало известно, что график движения трамваев по Симферопольскому бульвару восстановили.