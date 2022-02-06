«Это будет разгром»: американский разведчик описал сценарий войны России и США

Фото: Минобороны РФ

Если США примут участие в войне против России за Украину — это станет для них самоубийством. Такое мнение высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

По его словам, армия США не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с Россией. Кроме того, американская доктрина не предполагает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте.

Война с Россией, утверждает Риттер, с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению американской армии.

— Короче говоря, это будет разгром, — заявил он.

Экс-офицер также предрек поражение и американских ВВС, которые привыкли к легкодостижимому господству в воздухе в Ираке и Афганистане. Это невозможно в конфликте с Россией, учитывая ее силы ПВО и боевые самолеты.

— В любой войне с Россией американские войска будут уничтожены в больших количества, — цитирует его РИА Новости.

При этом американские власти не исключают, что Россия может «аннексировать Донбасс». Такое мнение в воскресенье, 6 февраля, выразил помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.