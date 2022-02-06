Съезд на Звенигородское шоссе с ТТК заблокирован из-за ДТП

Фото: Depositphotos

Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

ДТП с участием трех автомобилей произошло на съезде на Звенигородское шоссе с Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом в воскресенье, 6 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Как уточнил собеседник «ВМ», движение по Звенигородскому шоссе перекрыто полностью в сторону области. Пострадавших в аварии нет.

До этого в ведомстве сообщили, что трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы. Так, трамваи под номерами 1 и 16 временно двигались по измененному маршруту — вместо остановки «Чертаново Южное» ходили до метро «Чертановская». По маршруту трамваев запустили автобусы.

Позже стало известно, что график движения трамваев по Симферопольскому бульвару восстановили.