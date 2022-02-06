Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Съезд на Звенигородское шоссе с ТТК заблокирован из-за ДТП

Евгений Белоусов

Происшествия
Съезд на Звенигородское шоссе с ТТК заблокирован из-за ДТП
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

ДТП с участием трех автомобилей произошло на съезде на Звенигородское шоссе с Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом в воскресенье, 6 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Как уточнил собеседник «ВМ», движение по Звенигородскому шоссе перекрыто полностью в сторону области. Пострадавших в аварии нет.

До этого в ведомстве сообщили, что трамваи нескольких маршрутов задерживаются из-за автомобиля, который застрял на путях на Симферопольском бульваре на юге Москвы. Так, трамваи под номерами 1 и 16 временно двигались по измененному маршруту — вместо остановки «Чертаново Южное» ходили до метро «Чертановская». По маршруту трамваев запустили автобусы.

Позже стало известно, что график движения трамваев по Симферопольскому бульвару восстановили.

Читайте также:
Третье транспортное кольцо (ТТК) Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте