Заслуженный артист России Владимир Дерябкин умер на 73-м году жизни

Фото: ТАСС / Сергей Смольский

В возрасте 72 лет скончался заслуженный артист России, клоун, дрессировщик, создатель Медвежьего театра миниатюр и частного Музея граммофонов Владимир Дерябкин. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщила его подруга Елена Романова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Сегодня не стало моего большого и талантливого друга Владимира Дерябкина-старшего. Простите и прощайте, мой дорогой Владимир Игнатьевич. Люблю навсегда, — написала она.

Уточняется, что Дерябкин скончался в Санкт-Петербурге.

Владимир Дерябкин родился в 1949 году в Ростовской области. С 16 лет работал конюхом в ленинградском цирке на Фонтанке, обучаясь в свободное от работы время в школе народного цирка. Дерябкин со временем стал работать клоуном.

В Цирке на Фонтанке он проработал до 1998 года. Он также известен как создатель Музея граммофонов и фонографов. Его музей стал единственным в России и одним из крупнейших во всем мире.