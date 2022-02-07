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Мужчина погиб после падения из окна высотки на севере Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Мужчина погиб после падения из окна высотки на севере Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 12к1 Карта всех событий

На севере столицы мужчина выпал из окна высотного дома на козырек отдела Федеральной налоговой службы. Он скончался на месте.

Уточняется, что инцидент случился вечером в воскресенье, 6 февраля, в жилом комплексе «Дом на Беговой» на Хорошевском шоссе, 12, корпус 1.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает РЕН ТВ.

Видео: Telegram-канал «Известия»

СК возбудил уголовное дело после падения ребенка с высоты 18-го этажа в Москве. Следственный комитет возбудил дело после того, как на востоке столицы под окнами жилого дома нашли тело ребенка 2017 года рождения. Его обнаружили вечером 31 января вблизи жилого дома на Лухмановской улице. На теле были повреждения, характерные для падения с большой высоты.

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